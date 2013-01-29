Дівчинка вигадала історію про згвалтування, щоб не їхати в село до бабусі

У Полтавській області 12-річна дівчинка вигадала історію про згвалтування чотирма чоловіками, аби не їхати в село до бабусі.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю облуправління міліції, інформація про згвалтування 12-річної дівчинки чотирма чоловіками у Полтавській області не підтвердилася. За їхніми даними, під час проведення слідчих дій було встановлено, що дитина вигадала цю історію.

«При спілкуванні з міліцією і психологами дівчинка повідомила, що схожу історію про згвалтування вона почула від однолітків, коли перебувала на канікулах у родичів у сусідній області. Вона не хотіла їхати в село до бабусі - їй там не подобалося, і тому дівчинка пригадала історію і прив'язала її до себе. Зараз школярка щиро шкодує, що ввела в оману батьків і правоохоронців», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня до Диканьського районного відділу міліції із заявою звернувся 37-річний житель одного з сіл району, який повідомив, що його 12-річну доньку, ученицю 6-го класу однієї з полтавських шкіл, згвалтували четверо чоловіків. Міліціонери з'ясували, що напередодні дівчинка відмовилася їхати в село до бабусі, зізнавшись батьку, що її там насилують.

Під час опитування потерпіла розповіла, що ще в жовтні 2012 року, в селі у бабусі, 36-річний чоловік і його 31-річний спільник згвалтували її. Подібні інциденти, за її словами, продовжувалися і в листопаді минулого року. Тоді до гвалтівників приєднався ще й 24-річний хлопець. А в грудні, за словами дівчинки, вже четверо (додався 23-річний хлопець) знову познущалися над нею.

Всі вищезазначені особи були встановлені й давали пояснення міліції.

Було почато досудове розслідування.