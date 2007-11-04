Мумію Тутанхамона вперше наважились показати широкій публіці (фото)

Мумія Тутанхамона вперше демонструється широкій публіці, повідомляє BBC News.

Останки древньоєгипетського фараона, поміщені в прозорий контейнер з системою контролю клімату, можна побачити в його гробниці в Долині царів.

Дотепер відвідувачам показували лише золотий саркофаг Тутанхамона і його посмертну маску. Обличчя фараона бачили лише кілька десятків учених.

Тутанхамон зійшов на престол дитиною у середині XIV століття до нашої ери. Він помер за нез’ясованих обставинах у віці 17-18 років.

Гробницю фараона, що залишалася в незайманому вигляді понад три тисячоліття, в 1922 році знайшов британський археолог Говард Картер. Численні знахідки з поховання були зібрані в єдину колекцію і показані в багатьох країнах світу.

В середині листопада виставка, на якій демонструватимуться близько 130 предметів з колекції, відкриється в Лондоні.