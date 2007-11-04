Кейт Бланшетт чекає ще одну дитину (фото)

Кіноактриса Кейт Бланшетт чекає третю дитину, повідомляє AFP. Бланшетт оголосила про очікуване збільшення в сім`ї у суботу на прем`єрі фільму "Єлизавета: Золоте століття" ("Elizabeth: The Golden Age") в Сіднеї.

За словами актриси, дитина має з`явитися на світ у квітні 2008 року. У 38-річної Бланшетт та її чоловіка - сценариста Ендрю Аптона (Andrew Upton) - вже є двоє синів - трьох і п`яти років.

Бланшетт неодноразово номінувалася на "Оскар", проте поки що одержала лише одну статуетку - в 2005 році за роль знаменитої кіноактриси Кетрін Хепберн у фільмі "Авіатор".

Лента.ру