У Львові відкрилася виставка ”Лабіринти свідомості”

У Львові, в галереї мистецького об’єднання «Дзига», відкрилася мистецька виставка робіт людей, хворих на шизофренію.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами координатора проекту «Лабіринти свідомості» Володимира КАУФМАНА, в рамках якого відбувається виставка, «деякі з творів малярства справді становлять мистецьку вартість».

В.КАУФМАН повідомив, що на розгляд організаторів виставки було подано близько 400 робіт з яких для експозиції було відібрано 30 картин.

«Цією акцією ми хочемо, насамперед, знайти двері до світу цих людей», - зазначив координатор проекту.