Весільний автобус врізався у КамАЗ: 13 загиблих

Велика автокатастрофа, в якій загинуло 13 чоловік, сталася пізно ввечері минулої неділї на трасі Баку-Аляти в південному напрямку від азербайджанської столиці.

Як повідомляє ГазетаRU, мікроавтобус Mercedes з людьми, що поверталися з весілля, зіткнувся з вантажівкою «КамАЗ». Водій і 11 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Шестеро пасажирів були госпіталізовані, один з них помер вже в лікарні.