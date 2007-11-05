На луганській шахті стався обвал: загинув гірник
19:15, 05 листопада 2007Разное
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Обставини розслідуються
На шахті "Богучарська №1 "в Луганській області в результаті обвалення загинув гірник.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, о 12 год. 45 хв. 5 листопада на шахті "Богучарська №1" (ТОВ "Вуглепостачання") сталося обвалення порід крівлі.
В результаті був тяжко травмований гірник очисного забою, 1961 р.н. Гірник одержав обширну травму голови, не сумісну з життям. Смерть постраждалого наступила до прибуття бригади лікарів.
Обставини загибелі шахтаря розслідуються.
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