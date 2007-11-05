На луганській шахті стався обвал: загинув гірник

На шахті "Богучарська №1 "в Луганській області в результаті обвалення загинув гірник.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, о 12 год. 45 хв. 5 листопада на шахті "Богучарська №1" (ТОВ "Вуглепостачання") сталося обвалення порід крівлі.

В результаті був тяжко травмований гірник очисного забою, 1961 р.н. Гірник одержав обширну травму голови, не сумісну з життям. Смерть постраждалого наступила до прибуття бригади лікарів.

Обставини загибелі шахтаря розслідуються.