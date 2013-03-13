Власник ЛАЗу: Росія маніакально захищає свій ринок

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради «Сіті Транспорт Груп», яка є керуючою компанією «ЛАЗ» Ігор Чуркін.

«Російський ринок для нас дуже перспективний», - сказав І.Чуркін.

Проте, за його словами, підприємство стоїть перед дилемою, готуючись до можливості відкриття виробництва в Росії, оскільки російські власті змушують тих, хто хоче продавати свою техніку, відкривати виробництво повного циклу. Але водночас в Росії будують цехи за потрібними параметрами і здають в оренду на 30 років за ціною 8 дол. за 1 кв. м за умови створення робочих місць. «Інвестиційний клімат в Росії кардинально відрізняється від України», - відзначив І.Чуркін.

Водночас, за його словами, для «ЛАЗу» є пріоритетом завантаження власних потужностей, а в Росії підприємство поки має намір брати участь у тендерах на поставки автобусів і тролейбусів.

"Росія, можна сказати, маніакально захищає свій ринок. Ми вже більше року займаємося сертифікацією – на міські 12- і 18-метрові дизельні і газові автобуси і 12- і 18-метрові тролейбуси (одномоторні і двомоторні). Сподіваємося, що у березні завершимо сертифікацію і розпочнемо поставки", - повідомив голова компанії.

Відзначивши сильну конкуренцію на ринку Росії, І.Чуркін висловив переконання у тому, що підприємство все ж потрапить на цей ринок поточного року.

«Ми вже відкрили там компанію «Сіті Транспорт Груп Росія» і пройшли сертифікацію. Незабаром одержимо сертифікат і поставлятимемо туди машини», - сказав він.

Найбільш затребуваною для поставок до Росії І.Чуркін вважає нову модель автобусу середнього класу, створену для поставок приватним компаніям.

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Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-сервіс», лізингова компанія LAZ Finance тощо.