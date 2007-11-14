Янукович вимагає від підлеглих виконати указ Ющенка

18:21, 14 листопада 2007
Разное
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... і їздити "як усі"

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення вжити вичерпних заходів на виконання Указу Президента України „Про скасування спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, зокрема, керівникам центральних органів виконавчої влади доручено вжити заходів щодо заміни спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів на знаки, що відповідають державному стандарту.

До 7 грудня Міністерство внутрішніх справ, Міністерство транспорту і зв’язку, Міністерство оборони, Міністерство юстиції, а також Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) повинні завершити роботу з виконання Указу Президента, а їхні керівники проінформувати прем’єр-міністра про її результати.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ “Про відміну спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів”.

Цим указом Кабінету міністрів України доручено вжити в місячний термін заходів з відміни спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів. Міністерству внутрішніх справ України доручено забезпечити вилучення спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів, а також привести свої акти у відповідність з цим указом.

Сьогодні, 14 листопада, віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК повідомив, що на виконання Указу Президента про відміну спеціальних номерних знаків на службових автомобілях буде створена робоча група.

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