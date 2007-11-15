Янукович, Плющ, Балога, Мороз, Мартинюк, Шуфрич виконали указ Президента

Відповідно до указу Президента від 13 листопада, посадові особи центральних та місцевих органів влади почали активно здавати у Департамент Державтоінспекції спеціальні номерні знаки службових автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Держдепартаменту ДАІ МВС України Олексій КАЛИНСЬКИЙ.

За його словами, на сьогодні до ДАІ повернули спецномери секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ та його перший заступник Адам МАРТИНЮК, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, всі віце-прем’єр-міністри, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, Головнокомандувач Збройних сил України Сергій КИРИЧЕНКО, міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, начальник Управління держохорони, голови Миколаївської та Одеської ОДА та облрад, голова Севастопольської міської ради, голови Ради міністрів АРК.

Загалом з моменту виходу указу Президента високопосадовці повернули 25 спецномерів.

Також О.КАЛИНСЬКИЙ нагадав, що відповідно до двох наказів МВС, у 2005 році було введено в обіг 226 спеціальних номерних знаків.

Крім Президента України, який не скористався спеціальним номерним знаком, ці номери наразі використовуються посадовими особами і, відповідно до указу глави держави, мають бути повернуті ДАІ протягом місяця.

Крім того, О.КАЛИНСЬКИЙ додав, що указом Президента ДАІ дозволено вилучати спеціальні номерні знаки, як вже давно мають бути повернуті, але й досі використовуються.

Відповідаючи на запитання, яким чином вчинятимуть співробітники ДАІ, якщо протягом вказаного терміну не всі посадовці повернуть спецномери, О.КАЛИНСЬКИЙ сказав: «Якщо протягом місяця хтось не здасть, доповімо Президенту» і після цього будуть вживатися відповідні заходи.

Також він зауважив, що замість спецномерів транспортним управлінням, у підпорядкуванні яких знаходяться автомобілі посадовців, МРЕВ видасть стандартні номерні знаки.

Відповідаючи на запитання, що стосувалося можливості встановлення на автомобілі посадовців якихось індивідуальних номерів, начальник ДАІ зазначив, що такі номери можна встановлювати, але вони коштуватимуть 10-20 тис. грн. З огляду на це О.КАЛИНСЬКИЙ висловив впевненість, що “жоден міністр не купить ці номери за державні кошти”, оскільки це може бути кваліфіковано як зловживання службовим становищем.

За його словами, сталеві таблички зі спецномерами відправлять на переплавку, а декілька екземплярів буде передано у експозицію музею Державтоінспекції.

«Тому нікуди більше вони не підуть», - запевнив О.КАЛИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ “Про відміну спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів”.

Цим указом Кабінету Міністрів України доручено вжити в місячний термін заходів з відміни спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів. Міністерству внутрішніх справ України доручено забезпечити вилучення спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів, а також привести свої акти у відповідність з цим указом.