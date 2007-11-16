Є ідея: за пробки штрафувати ДАІ

У п`ятницю Рада Федерації РФ відправить на розгляд до Держдуми новий законопроект, в рамках якого пропонується жорстко обмежити список транспортних засобів, що мають правом переважного руху дорогами загального користування, а також запровадити штрафні санкції за незаконні обмеження руху. Про це повідомив помічник голови Комітету Ради Федерації з промислової політики.

У законопроекті, розробленому головою комітету, пропонується запровадити відповідальність посадовців, зокрема, співробітників Державної інспекції безпеки руху, за незаконне обмеження руху транспортних засобів - в розмірі від 20 до 30 тисяч рублів, що, за задумом розробників закону, дасть змогу поліпшити ситуацію з "пробками" на дорогах.

Документ передбачає також рівність всіх учасників дорожнього руху. Пріоритетне право руху залишається тільки у спецтранспорту, який повинен мати не тільки відповідний звуковий і світловий сигнал, а й спеціальну кольорографічну схему забарвлення кузова.

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