Росія заборонила річковим суднам виходити в море

Морські власті РФ тимчасово заборонили вихід річкових суден в морські акваторії, повідомив РІА Новости представник Мінтрансу РФ.

За його словами, в неділю керівник Ространснадзора Геннадій Курзенков і глава Росморрічфлоту Олександр Давиденко розіслали телеграми капітанам портів РФ, в яких йдеться, що "до з`ясування причин загибелі суден (зокрема, в Керченській протоці) і закінчення розслідування, вихід суден річкового регістра проектів 576 і 2188 в морські акваторії заборонений".

За даними управління МНС по Краснодарському краю, 11 листопада в Керченській протоці під час шторму розламався навпіл нефтетанкер "Волгонефть-139", з нього вилилося близько 2 тисяч тонн мазуту. Пізніше затонули три сухогрузи - "Вольногорськ", "Ковель" і "Нахічевань". На них знаходилося близько 7 тонн сірі.

У протоці ж сіли на мілину дві баржі - "Дика" і "Деметра", а також плавкран "Севастополець". Ще одна баржа - БТ-3754 знаходиться в дрейфі.

У Чорному морі встали на мілину два судна: одне - під прапором Грузії, друге, - Туреччини.

12 листопада в Азовському морі в районі Єйська під час шторму затонула нафтобаржа "Дон-2", яку буксирували з Порту Кавказ в порт Ростова-на-Дону.