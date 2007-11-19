Впав фрагмент готелю ”Україна” в центрі Москви

В неділю обрушилася частина декоративної огорожі на одному з 11-поверхових корпусів будівлі готелю "Україна" в центрі Москви. Фрагмент, що обрушився, впав усередину, передає Эхо Москвы. За попередньою версією, обвалення сталося через те, що конструкція застаріла. Будівля зараз не експлуатується і знаходиться на реконструкції. Основні несучі конструкції не деформовані. Загрози подальших обвалень немає. З даним інцидентом розбиратиметься організація, яка проводить ремонтні роботи. При інциденті ніхто не постраждав. Готель "Україна" є пам`ятником архітектури. Це одна з семи сталінських висоток, побудованих в Москві в 50-і роки. Будівля висотою 170 метрів - найвищий готель у Росії - побудована в стилі "сталінського ампіру". З березня 2007 року готель закритий на реконструкцію.