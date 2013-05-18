Двоє підлітків повідомили про бомбу в гімназії, але не сказали в якій

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області, сьогодні, 17 травня, о 12.42 черговому ГУ МНС зателефонував невідомий і повідомив: «У гімназії закладено бомбу!».

Оскільки анонім не назвав конкретне місце «мінування», начальник ГУМВС України у Луганській області генерал-лейтенант міліції Євген Польський дав команду перевірити усі гімназії Луганська: №30, №42, №52 і №60.

У цих навчальних закладах евакуювали учнів і викладачів, обстежили приміщення на предмет наявності вибухових пристроїв.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією статті 259 Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян), що передбачає покарання – штраф у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на такий самий строк, а якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки або здійснене повторно - позбавлення волі на строк до семи років. Крім того, суд, може ухвалити рішення про відшкодування витрат на роботу всіх служб на «замінованому» об'єкті.

«Мінерами» виявилися учні 9-го класу одного з навчальних закладів Лисичанська, один з яких, скориставшись мобільним телефоном другого, повідомив про нібито замінування. На даний час підлітки з батьками перебувають у міському відділі міліції, де з ними працюють слідчі. Зі слів одного з підлітків, цим дзвінком до МНС він хотів зірвати заняття у своїй гімназії.