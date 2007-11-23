У Єгипті в ДТП постраждали 9 українців

У Єгипті в дорожньо-транспортній пригоді постраждали 9 українських громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, аварія автобуса, в якому подорожувало 45 громадян України, сталася увечері 22 листопада у м.Таба.

Постраждалих українців госпіталізовано до шпиталю м. Шарм Ель Шейх. Їх стан задовільний.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Арабській Республіці Єгипет та Департаменті консульської служби МЗС України, повідомили В МЗС.