У Єгипті в ДТП постраждали 9 українців
12:41, 23 листопада 2007Разное
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Постраждалих госпіталізовано у Шарм Ель Шейху
У Єгипті в дорожньо-транспортній пригоді постраждали 9 українських громадян.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, аварія автобуса, в якому подорожувало 45 громадян України, сталася увечері 22 листопада у м.Таба.
Постраждалих українців госпіталізовано до шпиталю м. Шарм Ель Шейх. Їх стан задовільний.
Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Арабській Республіці Єгипет та Департаменті консульської служби МЗС України, повідомили В МЗС.
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