Поїзд переїхав чоловіка, який лежав на колії

Як повідомили УНІАН у Ровеньківському МВ ГУМВС України в Луганській області, попередньо встановлено, що 26 травня близько 21.00 за кілька метрів від рухомого локомотива машиніст побачив людину, що лежала на залізничних коліях. Вжиті заходи зупинки локомотива результату не дали.

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Загиблим виявився житель селища Дзержинський, 1967 р. н. Тіло направлене на експертизу. За даним фактом проводиться перевірка.