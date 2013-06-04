Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня в нашому огляді

Газпром: Зниження ціни на газ для України контрактом не передбачене

Газпром заявляє, що діючим контрактом зниження ціни на газ для України не передбачене.

Двоє суддів КС вважають рішення щодо київських виборів неправильним

Двоє суддів Конституційного суду України критикують роботу свого органу і вважають рішення щодо київських виборів неправильним.

«Велика вода» пройшла через Прагу - стихія слабшає

Стихія відступає, захисні бар'єри витримали натиск стихії.

Газпром - про ймовірність позову до України: Краще до ЗАГСу, ніж до прокурора

Російський газовий монополіст «Газпром» діятиме відповідно до укладеного у 2009 році контракту у питанні недобору Україною газу.

Янукович готовий виступати у ВР з посланням, але є «відкрите питання»

Президент України Віктор Янукович готовий особисто представити у Верховній Раді своє Щорічне послання про внутрішнє та зовнішнє становище України.

У чотирьох районах Києва відключать гарячу воду (адреси)

Без гарячої води залишаться мешканці Шевченківського, Солом'янського, Подільського та Оболонського районів

Янукович про Митний союз: Я хотів би, щоб ніхто нас не лякав

Президент України Віктор Янукович наголошує, що влада має намір будувати відносини з країнами Митного союзу з метою створення умов для зростання національної економіки.

Рада не підтримала жодного проекту об’єднання посад мера Києва і голови КМДА

Верховна Рада не підтримала жоден законопроект щодо об’єднання посад голови столичної міської держадміністрації та керівника Київради.

Визначили календар футбольної Прем’єр-ліги на сезон 2013/14

У конференц-залі київського готелю «Опера» відбулося жеребкування календаря Чемпіонату України з футболу сезону 2013/2014 рр. серед команд Прем’єр-ліги.

Папа Римський не приїде до Києва святкувати хрещення Русі

Папа Римський Франциск відрядить посланця на святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі у серпні, а сам цього року їхати до України не планує.