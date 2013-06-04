Янукович готовий виступати у ВР з посланням, але є «відкрите питання»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник Президента України у парламенті Юрій Мірошниченко сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, саме послання вже є у Верховній Раді.

“Президент висловив готовність його представити особисто. Звичайно, в форматі виступу, а не зачитувати весь текст, адже він має об’ємний вигляд”, - сказав Представник Президента і припустив, що такий текст фізично просто неможливо зачитати в повному обсязі під час пленарного засідання.

Мірошниченко також наголосив, що на це питання впливатиме і ставлення депутатів - чи дасть опозиція Президентові можливість виступити.

“Це питання залишається відкритим. Ніяких конструктивних пропозицій поки що ми від опозиції не чули”, - сказав Мірошниченко.