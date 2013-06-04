Папа римський не приїде до Києва святкувати хрещення Русі

Про це розповів голова Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук.

"Він отримав від нас запрошення (Відвідати Україну. - Ред.). З того, що мені відомо на сьогоднішній день, візиту Святішого отця до України, зокрема у цьому році, не планується, - сказав він на прес-конференції 4 червня. - Натомість ми маємо точну інформацію, що буде призначений особистий папський легат на наше святкування".

1025-ту річницю хрещення Київської Русі планують офіційно відзначати наприкінці липня, однак Українська Греко-Католицька Церква святкуватиме її 18 серпня. Це відповідає древній київській традиції, тоді як об'єднання річниці хрещення з днем пам'яті рівноапостольного князя Володимира, за словами Святослава Шевчука, є московською традицією.

У квітні депутати опозиційних фракцій зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про запрошення на святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі папи римського Франциска і вселенського патріарха константинопольського Варфоломія.

ВВС Україна