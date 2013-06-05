В аварії загинув співробітник ДАІ та його пасажир

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прокурор Чернівецької області Петро Коваль.

За його словами, 3 червня о 23.00 неподалік села Бузовиця Кельменецького району автомобіль "Audi-100" під управлінням тридцятирічного автоінспектора ДАІ зіткнувся із мікроавтобусом "Mercedes". В обох машинах перебували водій та пасажир. Ті, хто сиділи в "Audi" - загинули. Пасажири "Mercedes" травмовані.

Зараз проводяться експертизи з метою з’ясування причин трагедії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС у Чернівецькій області, мікроавтобус "Mercedes" з невідомих поки причин виїхав на зустрічну смугу руху де зіткнувся з автомобілем "Audi-100". Водій та пасажир мікроавтобуса з травмами були госпіталізовані до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).