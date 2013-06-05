«АвтоКрАЗ» продовжить експорт військових автомобілів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «АвтоКрАЗ» одержував продовження дозволу на експорт автомобілів військового призначення до травня 2013 року.

ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.