«АвтоКрАЗ» продовжить експорт військових автомобілів
05:16, 05 червня 2013Разное
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Кабінет міністрів України продовжив статус спецекспортера і право компанії «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) на експорт автомобілів КрАЗ військового призначення до 1 червня 2016 року.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.
Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «АвтоКрАЗ» одержував продовження дозволу на експорт автомобілів військового призначення до травня 2013 року.
ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.
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