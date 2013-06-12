У магазин курильних сумішей кинули димову шашку
00:34, 12 червня 2013Разное
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В Одесі невідомі кинули димову шашку в магазин курильних сумішей.
У магазин курильних сумішей кинули димову шашку
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, 11 червня о 12.45 по спецлінії «102» надійшла інформація про те, що в магазині на вулиці Пушкінській в Одесі - задимлення. Співробітники Приморського райвідділу міліції, які прибули на місце події, встановили, що невідомі громадяни кинули кустарно виготовлену димову шашку в приміщення магазину, який торгує курильними сумішами, після чого втекли на автомобілі.
На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС і загасили займання.
Встановлюються обставини події, ведеться пошук підозрюваних.
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