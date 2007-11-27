GTA для школярок пропонує брехати, поводитися стервозно та фліртувати
Ну, не кажучи вже про моду та сексуальність
Австралійські розробники контенту для мобільних пристроїв Champagne for the Ladies та Kukan Studio випустили гру Coolest Girl in School ("Найкрутіше дівча в школі"), повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт Kotaku. Самі автори позиціонують своє творіння як "Grand Theft Auto для дівчаток".
Гра пропонує геймерам жіночої статі "експериментувати з модою, наркотиками, сексуальністю, прогулювати уроки і поширювати плітки". Однієї з головних особливостей ігрового процесу розробники називають створення власного гардеробу, причому одяг пропонується красти з магазинів. При цьому головна мета, яка ставиться перед персонажем, - "не померти з ганьби".
Деякі видання й громадські організації вже встигли схарактеризувати гру як "украй безвідповідальну", "руйнівну" та "отруйну". Натомість автори заявили, що, хоча Coolest Girl in School і дає геймерам можливість "брехати, поводитися стервозно і фліртувати", в ній закладені іронія та глузливий погляд на подібні дії.