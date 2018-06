GTA для школярок пропонує брехати, поводитися стервозно та фліртувати

Австралійські розробники контенту для мобільних пристроїв Champagne for the Ladies та Kukan Studio випустили гру Coolest Girl in School ("Найкрутіше дівча в школі"), повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт Kotaku. Самі автори позиціонують своє творіння як "Grand Theft Auto для дівчаток".

Гра пропонує геймерам жіночої статі "експериментувати з модою, наркотиками, сексуальністю, прогулювати уроки і поширювати плітки". Однієї з головних особливостей ігрового процесу розробники називають створення власного гардеробу, причому одяг пропонується красти з магазинів. При цьому головна мета, яка ставиться перед персонажем, - "не померти з ганьби".

Деякі видання й громадські організації вже встигли схарактеризувати гру як "украй безвідповідальну", "руйнівну" та "отруйну". Натомість автори заявили, що, хоча Coolest Girl in School і дає геймерам можливість "брехати, поводитися стервозно і фліртувати", в ній закладені іронія та глузливий погляд на подібні дії.