73 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

У ніч на 3 травня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Як повідомили у Повітряних Силах, повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

Ворожі атаки безпілотниками

З вечора 2 травня Росія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого поранення отримали 47 людей, серед них - 11-річна дитина.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ударом опинилися 4 райони міста: Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянский. Спалахнули пожежі, були пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі.

Як свідчать дані ООН, з початком переговорів про припинення вогню у війні між Росією та Україною життя українських мирних жителів стало більш ризикованим. Так, від початку переговорів у лютому російські ракетні удари та удари безпілотників, а також бойові дії вздовж лінії фронту призвели до загибелі набагато більшої кількості мирних жителів, ніж за той самий період рік тому.

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