Він звинувачує у стримуванні рішучої допомоги страх Вашингтона перед ядерною ескалацією Росії.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну можна було б зупинити на ранньому етапі, якби США та їхні союзники від самого початку надали Україні необхідну зброю. Як заявив колишній керівник ЦРУ Ральф Гофф в інтерв'ю The Times, замість цього було використано навмисну стратегію надати Україні зброю, необхідну для боротьби, - але недостатню для перемоги над армією Путіна.

"Якби ми забезпечили українців у той час належною зброєю, вони могли б витіснити росіян із країни. Цього не сталося. Це підготувало ґрунт для цієї більш тривалої, затяжної, виснажливої війни, свідками якої ми є сьогодні", - сказав Гофф.

Він сказав, що президент Байден і його союзники дозволили Путіну диктувати умови конфлікту і нервували з приводу відправки Україні необхідного їй обладнання в потрібний час через побоювання, що російський лідер застосує ядерну зброю, якщо буде близький до поразки.

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"[Вони] дозволили Володимиру Путіну і його брязканню ядерною зброєю обдурити себе. Тому вони дали українцям цю зброю, але вони ніколи не давали їм достатньо, щоб перемогти. Вони давали їм тільки достатньо, щоб стікати кров'ю", - заявив він.

Водночас Гофф зазначив, що у Путіна був "справжній смертельний страх перед Covid" під час пандемії, і "на мою думку, люди, які так стурбовані своїм здоров'ям, не збираються грати в ядерний покер із високими ставками".

Тепер він думає, що стратегія Трампа може полягати в тому, щоб пом'якшити розмову і, можливо, підлещуватися Путіну, щоб відвернути його від Китаю. Путін, тим часом, думає, що як колишній офіцер розвідки він може маніпулювати Трампом, хоча Гофф пророкує, що в кінцевому підсумку він "жорстоко помилиться".

"Зрештою Путін покаже, у чому проблема, а проблема в Москві, а не в Києві", - пояснив Гофф.

Водночас, якщо мирної угоди не буде досягнуто найближчим часом, Гофф сказав, що, за словами одного з українських чиновників, до кінця літа вся лінія фронту, по суті, стане "зоною смерті" протяжністю 20-50 км, "де неможливо рухатися, тому що в повітрі перебуває так багато безпілотників, а на землі - роботів, датчиків і мін".

Зброя для України

Цього тижня стало відомо, що адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні на суму 50 млн доларів.

Експерти зазначають, що попри те, що сума є незначною, сама новина про перше схвалення Сполученими штатами продажу Україні зброї з часів початку президентства Трампа є позитивною.

Також пізніше стало відомо, що Держдепартамент США схвалив продаж Україні навчального та технічного забезпечення для літаків F-16, а також супутнього обладнання на суму 310,5 мільйона доларів.

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