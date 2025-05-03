Журналіст Shinobi602 дуже саркастично відреагував на допис користувача про ціну підписки.

Нещодавно Xbox оголосила про підвищення вартості своїх продуктів. В умовах, коли ціни зростають на все, насувається ще одна зміна - можливе підвищення вартості підписки Game Pass.

На форумі ResetEra в обговоренні подорожчання ігор і консолей один із користувачів зазначив, що ціни на Game Pass поки що не змінилися. Однак відомий інсайдер Shinobi602 відповів саркастичним коментарем, натякнувши, що Xbox ще не закінчив зі своїми неприємними новинами:

-Big Kahuna Burger: "Ну, до речі, Game Pass не повинен подорожчати". -Shinobi602: "Лол".

Головною перевагою Game Pass завжди залишалася його ціна: за порівняно невелику плату гравці отримували доступ до сотень високобюджетних ігор.

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Підвищення передплати не стане чимось несподіваним: раніше аналогічний крок зробила і Sony, піднявши ціни на PS Plus відразу в 15 країнах. Для Xbox це може стати вже другим подорожчанням Game Pass менш ніж за рік, попереднє відбулося у вересні 2024-го.

Раніше провідний аналітик Niko Partners Даніель Ахмад заявив, що підвищення цін на Xbox - тільки початок, незабаром подорожчають усі консолі. Головна причина подорожчання - мита Трампа.

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