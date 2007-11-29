Найволелюбніший крокодил України (3 фото)

У Маріуполі зловили крокодила, що втік з пересувного цирку півроку назад. Як повідомляв УНІАН, нільський крокодил на кличку Годзілла зник 31 травня 2007 року на узбережжі Азовського моря під час гастролей в місті Київського пересувного цирку. З настанням холодів Годзілла змерз і впав у сплячку. Коротше, як справжній бродяга, на зиму здався владі, а навесні, може, знову втече...

Фото Захара Жаворонкова / УНІАН