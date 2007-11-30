Лада ”Каліна” зустрілася з вантажівкою: поранено 4 людини (фото)

У Києві на проспекті Гагаріна в результаті ДТП постраждали 4 людини і 4 автомобілі.

У найплачевнішому стані опинився автомобіль Лада "Каліна", водій якої, за свідченнями очевидців, першими порушив правила. Як передає Магнолія ТВ, спочатку з нею зіткнулася вантажівка МАН, і потім немов по естафеті вона літала від одного автомобіля до іншого, і завмерла у результаті на дорожньому знаку.

Водій "Каліни" говорить, що вони прямували до лікаря. Жінка і дитина, які знаходилися, на задньому сидінні в Ладі зазнали досить серйозних травм, але, на щастя, без загрози для життя.

Наслідки цього ДТП відчули на собі автомобілісти, які намагалися виїхати на правий берег через міст Патона, вказує сайт телекомпанії.

Фото Магнолії ТВ