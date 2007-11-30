Citroen показав пасажирську версію фургончика Nemo (фото)

На автошоу в Болоньї компанія Citroen представить прототип пасажирської версії свого компактного фургончика Nemo, яка поки що має статус концепт-кара і називається Nemo Concetto. Ця машина, на відміну від серійного фургона, має задні зсувні двері з віконцями - по одній з кожного боку кузова, а також додаткові віконця в задній частині кузова.

У Nemo Concetto в салоні можуть розміститися п`ять пасажирів, для трьох з яких передбачений розкладний "диван".

Виставковий зразок дістав оригінальне забарвлення кузова та опорядження інтер`єру, виконані в стилі рибки "Немо" з однойменного мультфільму.

Як очікується, технічна начинка пасажирської машини точно повторюватиме базовий "комерційний" фургон. Проте подробиць щодо перспективи серійного виробництва Nemo Concetto наразі немає.

Автолента.ру