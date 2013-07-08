ДАІ просить водіїв бути особливо обережними з юними легкоатлетами

Як повідомили УНІАН сьогодні в Управлінні ДАІ Донецької області, команди, які прибули до Донецька на чемпіонат світу, приступили до посилених тренувань, а у вільний від тренувального процесу час спортсмени беруть участь в численних екскурсіях містом, активно відвідують визначні пам'ятки, торгово-розважальні центри.

В період знайомства з містом гості нерідко віддають перевагу пішим прогулянкам. Тому Державтоінспекція рекомендує водіям проявляти увагу і стриманість за кермом в зонах пішохідних переходів, не допускати проїзду перехресть на заборонний сигнал світлофора, рухатися з безпечною швидкістю, щоб будь-якої хвилини забезпечити безпеку пішоходам при переході ними дороги.

Довідка УНІАН. Україна вперше приймає чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків, який відбудеться в Донецьку з 10 по 14 липня 2013 року. Змагання пройдуть на РСК «Олімпійський».

За інформацією оргкомітету турніру, Донецьк мають відвідати спортсмени, тренери і офіційні представники команд, загальною кількістю більш як 2 тис. чоловік, які представлятимуть 166 федерацій - членів ІААФ. Вони боротимуться за медалі в 40 дисциплінах. Така кількість делегацій може стати другою за всю історію подібних чемпіонатів, поступившись лише чемпіонату 2005 року в Маракеші (Марокко), в якому взяли участь 177 команд.