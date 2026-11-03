Перетворився на справжній феномен: названо найпопулярніший кросовер у світі

Tesla Model Y досягла глобальної першості усього за кілька років після запуску у виробництво.

У січні-вересні 2026 року світові продажі SUV сягнули 31 709 103 авто, що на 0,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Focus2Move.

Світовий сегмент SUV входить в останній квартал 2026 року після трьох років зростання, зокрема рекордного 2025-го (+7,1%). Однак темпи зростання суттєво сповільнилися.

Найбільше негативно на динаміку вплинули Китай (-13,5%) та США (-4,9%). Через спад на цих ринках продажі в Азії загалом скоротилися на 4,0%. Водночас на окремих ринках зафіксували суттєве зростання продажів: у Німеччині – на 13,6%, а у Великій Британії – на 13,2%.

Відео дня

Серед моделей перше місце посіла Tesla Model Y, яка перетворилася на справжній феномен, посівши перше місце у світовому рейтингу лише за кілька років після початку виробництва (електрокар почали виробляти у 2020-му).

Новий рейтинг вкотре демонструє потенціал цього авто. За даними Focus2Move, Tesla Model Y продемонструвала зростання продажів на 8,6%. Друге місце посідає Toyota RAV4, продажі якої скоротилися на 22,1% – це найбільше падіння серед десяти найпопулярніших моделей. Трійку лідерів замикає Honda CR-V зі спадом на 0,9%.

Найбільше зростання продажів продемонстрували моделі різних цінових сегментів – від преміальних до масових автомобілів і машин для ринків, що розвиваються. Зокрема, Tata Punch додала 49,5%, BMW X3 – 22,5%, а Nissan Rogue – 21,1%. Водночас жодна з цих моделей не потрапила до десятки лідерів.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів:

Tesla Model Y (+8,6%) Toyota RAV4 (-22,1%) Honda CR-V (-0,9%) Hyundai Tucson (+0,2%) Kia Sportage (+0,9%) Volkswagen Tiguan (+2,0%) Mazda CX-5 (+16,5%) Honda HR-V (-1,7%) Toyota Corolla Cross (-9,4%) Ford Explorer (+14,6%)

Експерти підсумували, що зростання світового сегмента SUV дедалі більше залежить від динаміки окремих моделей та регіональних ринків, а не від успіху якогось одного автомобільного бренду.

Світовий авторинок – останні новини

У січні-вересні 2026 року у світі реалізували 62,7 млн нових авто. Це на 3,2% менше порівняно з аналогічним періодом торік. Перше місце у світовому рейтингу посіла Tesla Model Y, продажі якої збільшилися на 8,3%. Toyota Corolla, яка раніше очолювала рейтинг, продемонструвала падіння на 3,5%. Трійку лідерів замкнув культовий американський пікап Ford F-Series.

Крім того, Renault Clio зберігає лідерство серед найпопулярніших автомобілів у Європі, попри скорочення продажів на 9,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: