Черновецький доручив цілодобово охороняти київські ялинки

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив з 15 грудня встановити цілодобову охорону ялинок у місті з 15 грудня до Нового року.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За його словами, комунальне об’єднання «Київзеленбуд» разом з іншими підприємствами зеленого господарства направить на охорону хвойних дерев, що ростуть у межах міської забудови, близько 1,5 тис. осіб. Крім того, 300 осіб охоронятимуть столичні ліси.

Також “Київзеленбуд” спільно з Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ у Києві має намір створити патрульні групи для охорони зелених зон міста, де ростуть ялини і сосни.

Крім того, керівництво КО «Київзеленбуд» попереджає, що напередодні Нового року хвойні дерева будуть оброблені спеціальним хімічним розчином, який при потраплянні до теплого приміщення виділяє дуже неприємний запах.