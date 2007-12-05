У Непалі пропав «король слонів»

Слон, який вважався найбільшим в Азії, пропав з непалського заповідника і, можливо, мертвий. Про це в середу повідомили співробітники заповідника.

Раджа Гадж, що означає «король слонів», був приблизно 3,5 м заввишки, тобто на 60 см вище середнього дорослого самця. Він був однією з головних визначних пам`яток національного парку «Бардія» на південному заході Непалу. Зараз слонові маэ бути вже більше 70 років. «Дуже мала ймовірність, що ми знайдемо такого старого слона живим», – повідомив співробітник заповідника.

Слон не з`являвся на території парка вже довгий час.

Газета.ру