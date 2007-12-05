У Непалі пропав «король слонів»
10:37, 05 грудня 2007Разное
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70 років - це вам не жарти!
Слон, який вважався найбільшим в Азії, пропав з непалського заповідника і, можливо, мертвий. Про це в середу повідомили співробітники заповідника.
Раджа Гадж, що означає «король слонів», був приблизно 3,5 м заввишки, тобто на 60 см вище середнього дорослого самця. Він був однією з головних визначних пам`яток національного парку «Бардія» на південному заході Непалу. Зараз слонові маэ бути вже більше 70 років. «Дуже мала ймовірність, що ми знайдемо такого старого слона живим», – повідомив співробітник заповідника.
Слон не з`являвся на території парка вже довгий час.
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