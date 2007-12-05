Чилійський міністр з`явилася на людях в різних туфлях (фото)

Міністр планування Чилі Кларісса Арді днями потрапила в комічну ситуацію: прийшла на офіційний захід в різних туфлях - зеленій і рожевій. Причому першими це помітили журналісти.

- Хоча я і керую міністерством планування, на цей раз відбулася незапланована ситуація, - збентежено пожартувала Кларіса.

За словами Арді, вона виходила з дому так рано, що було ще темно, ось і переплутала взуття.

Комсомольская правда