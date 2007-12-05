Чилійський міністр з`явилася на людях в різних туфлях (фото)
10:48, 05 грудня 2007Разное
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Арді виходила з дому дуже рано
Міністр планування Чилі Кларісса Арді днями потрапила в комічну ситуацію: прийшла на офіційний захід в різних туфлях - зеленій і рожевій. Причому першими це помітили журналісти.
- Хоча я і керую міністерством планування, на цей раз відбулася незапланована ситуація, - збентежено пожартувала Кларіса.
За словами Арді, вона виходила з дому так рано, що було ще темно, ось і переплутала взуття.
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