У Криму в мечеті виявили труп

Як повідомила УНІАН прес-служба Духовного управління мусульман Криму (ДУМК), труп виявив імам села Березівка Мустафа Абдурашидов у будівлі, де розташована ібадхані (молильна кімната).

Намаз там проводять тільки у п'ятницю і з 19 липня в приміщенні нікого не було.

«Я прийшов у мечеть для проведення п'ятничного намазу, відкривши вхідні двері, виявив чоловіка, який лежав біля порога, зрозумів, що він лежить не один день: у приміщенні стояв сильний трупний запах», - цитує ДУМК Абдурашидова.

Імам повідомив про подію правоохоронців. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи.

За даними ДУМК, померлому близько 30 років, він - слов'янин, без певного місця проживання.