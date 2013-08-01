Іномарка збила на смерть дорожнього робітника

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ в Сумській області, трагедія сталася на 78-му кілометрі автодороги Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин у районі села Карабутове Конотопського району.

Згідно з повідомленням, на ділянці ліквідовували ями із застосуванням спеціалізованого автомобіля КрАЗ 5233Н2 МДКЗ.

36-річний оператор працював із установкою УЯР-1, що входить до складу спецавтомобіля, і перебував на смузі попутного руху. Однак житель Харківської області, керуючи автомобілем ISUZU, не врахував безпечну дистанцію і здійснив наїзд на працівника з подальшим наїздом на ремонтну вантажівку.

Від одержаних тілесних ушкоджень оператор місцевого райавтодору помер на місці події, травми одержав також і 27-річний водій іномарки.