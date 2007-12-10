Renault купив 25% АвтоВАЗа і розвиватиме марку Лада
Ціна - "справедлива, близька до ринкової"
Найбільший російський виробник легкових автомобілів АвтоВАЗ підписав меморандум про взаєморозуміння з Renault, згідно з яким французький автовиробник одержить 25 відсотків АвтоВАЗа.
Ціна, запропонована Renault, "справедлива, близька до ринкової", сказав глава Рособоронекспорта Сергій Чемезов і додав, що "конкретні цифри вони назвуть після підписання контракту".
Чемезов також сказав, що держкорпорація Російські технології збереже контроль над АвтоВАЗом, але можливо продасть частину своєї частки, яка після підписання операції з Renault, складає 50 відсотків, в ході IPO. Дане рішення вже ухвалюватиметься спільно з французьким автовиробником.
Виробництво автомобілів на АвтоВАЗі планується збільшити до 1,5 мільйонів автомобілів.
Пріоритетом залишиться розвиток моделі Лада, але надалі планується виробництво марок Renault і Nissan.