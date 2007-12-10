Renault купив 25% АвтоВАЗа і розвиватиме марку Лада

Найбільший російський виробник легкових автомобілів АвтоВАЗ підписав меморандум про взаєморозуміння з Renault, згідно з яким французький автовиробник одержить 25 відсотків АвтоВАЗа.

Ціна, запропонована Renault, "справедлива, близька до ринкової", сказав глава Рособоронекспорта Сергій Чемезов і додав, що "конкретні цифри вони назвуть після підписання контракту".

Чемезов також сказав, що держкорпорація Російські технології збереже контроль над АвтоВАЗом, але можливо продасть частину своєї частки, яка після підписання операції з Renault, складає 50 відсотків, в ході IPO. Дане рішення вже ухвалюватиметься спільно з французьким автовиробником.

Виробництво автомобілів на АвтоВАЗі планується збільшити до 1,5 мільйонів автомобілів.

Пріоритетом залишиться розвиток моделі Лада, але надалі планується виробництво марок Renault і Nissan.

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