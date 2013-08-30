Уряд заборонить перехід квартир на індивідуальне опалення

Відповідна ініціатива міститься в проекті закону № 3142 від 29 серпня 2013 року.

Згідно з проектом, органи місцевого самоврядування будуть затверджувати схеми теплопостачання населених пунктів із зазначенням територій, на яких повинна застосовуватися централізована або індивідуальна система опалення. При відсутності затвердженої схеми на території повинне будуть використовуватися тільки централізоване теплопостачання .

Також пропонується заборонити самовільне відключення споживачів від централізованих тепломереж і централізованих систем гарячого водопостачання, за винятком випадків, коли це передбачено схемою теплопостачання населеного пункту. Порушення цієї норми спричинить штраф у розмірі від 20 до 80 неоподатковуваних податком мінімумів ( 340-1360 грн) для громадян і 50-100 мінімумів ( 850-1700 грн) - для посадових осіб .

Штрафи для громадян за самовільне використання теплової енергії пропонується встановити на рівні 5-20 неоподатковуваних податком мінімумів ( 85-340 грн) для громадян і 10-30 мінімумів ( 170-510 грн) для посадових осіб.

При цьому за недопуск представників теплопостачальних організацій до лічильників тепла і установкам, що використовують тепло, пропонується встановити штрафи у розмірі 20-50 мінімумів ( 340-850 грн) для громадян і 30-80 мінімумів ( 510-1360 грн) для посадових осіб .

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня прем'єр -міністр України Микола Азаров заявив, що вважає кампанію зі встановлення автономного опалення в житлових будинках недалекоглядним рішенням попереднього уряду. За його словами, це призвело до значного погіршення рентабельності роботи централізованих котелень.

На початку 2013 року голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Валерій Саратов говорив про те , що в Україні склалася ситуація , коли люди масово відмовляються від централізованого опалення на користь індивідуального через дешевизну останнього. За словами Саратова, такий стан справ руйнує систему централізованого теплопостачання.