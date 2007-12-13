Пивзавод «Славутич» зупинив роботу і евакуював персонал

Київський пиво-безалкогольний комбінат «Славутич», що входить до складу групи підприємств Baltic Beverages Holding, тимчасово зупинив роботу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Сьогодні о 06.50 служба охорони підприємства зафіксувала сильне задимлення зі сторони офісів і складів, розташованих неподалік від території київського заводу «Славутич» (вул. Червонопрапорна, 137). О 06.55 було прийнято рішення про виклик бригади пожежників, оскільки задимлення посилювалося, і розгоралася пожежа. О 7.20 прибула бригада пожежників, протягом 40 хвилин вогонь вдалося локалізувати. Пожежа в офісах була зупинена, але склади продовжують горіти.

Згідно з правилами техніки безпеки, на пивоварному заводі було відразу ж відключене електропостачання, газ, система кондиціонування.

Для того, щоб уникнути невиправданих ризиків і захистити своїх співробітників від можливих наслідків пожежі, керівництво компанії прийняло рішення призупинити виробництво і евакуювати всіх співробітників компанії з території заводу.

В даний момент керівництвом компанії вжиті всі необхідні заходи для захисту заводу і людей від можливих негативних наслідків пожежі.

Довідка УНІАН. Baltic Beverages Holding (BBH) заснований в 1991 році, мета його створення – інвестування в пиво-безалкогольну галузь країн колишнього Радянського Союзу. На сьогоднішній день власниками BBH є Carlsberg Breweries і Scottish & Newcastle, яким належать по 50% акцій.

BBH входить в десятку найбільших пивоварних компаній Європи із загальною кількістю співробітників понад 15 тисяч, штаб-квартира розташована в Стокгольмі (Швеція).

До складу групи підприємств Baltic Beverages Holding в нашій країні входять: ВАТ ПБК «Славутич» в місті Запоріжжя, Київський пивоварний завод «Славутич» і ВАТ «Львівська пивоварня».

В Україні компанія представляє наступні бренди: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», «Foster’s», «Holsten», «Балтика», «Арсенал», «Хмільне», «Pepsi», «7 UP».