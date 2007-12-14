Роботи бунтують проти прем`єрства Тимошенко

Думка Віктор Ющенко вірить, що українські політики візьмуть на себе відповідальність за той «порядок або безлад, який є в парламенті». Щас! Не кажучи вже про те, що вітчизняний політикум неодноразово демонстрував принципову нездатність відповісти хоч за щось, сьогодні з`ясувалося, що система «Рада» в парламенті живе своїм внутрішнім життям. Коли хоче – включається, коли не хоче – не реагує на натиснення кнопок, рахує, як заманеться. Загалом, має місце той самий, передбачений армією фантастів, бунт машин.

Якщо хто не помітив, ось вже третій день як найдорожчі наші обранці обговорюють питання наявності/відсутності стороннього втручання в роботу електронної системи голосування. Спеціальна слідча група, складена з фахівців СБУ, апарату Верховної Ради і Інституту проблем математичних машин і систем НАН України мучилася ніч, і видала на гора результат: стороннього втручання в роботу системи «Рада» не було. А зараз увага! Серед «слідчих дій» згадані: перевірка пультів, що не спрацювали, - кнопки натискаються, монітор реагує, в щілині для карток відсутні сторонні предмети, пульти активуються, звук пищить і т.д. Загалом, високошановна комісія потицяла у кнопки і подивившись на монітори (в результаті зовнішнього огляду) дійшла висновку, що всередину системи «Рада» (тобто, в електронну начинку)... ніхто не лазив!

Боже! А я ж напередодні обурювалася рівнем технічної обізнаності наших нардепів, що серйозно висловлювали версії про можливість знищення комп`ютерних вірусів шляхом відключення живлення. Або про можливість існування електронних систем, що принципово виключають будь-яку зовнішню дію. Мабуть, і можливість ремонту зокрема. Сьогодні вже з`ясувалося, що і, прости господи, «фахівці» з СБУ нічим не кращі. А події вже накручуються як снігова куля.

З`явилися робочі місця депутатів, що «самоактивувалися». Особисто спікер ВР Арсеній Яценюк сам бачив, як після закриття вечірнього засідання парламенту «загорілися елементи електронної системи «Рада» на робочому місці одного з депутатів-регіоналів.

Не інакше, як протягом 10 років, за твердженням бютівця Олександра Турчинова, звільнена від ведення електронних протоколів (а цим займається будь-яка електронна система, а деякі ще і двічі-тричі дублюють інформацію) система «Рада» дістала можливість і вільний ресурс для самовдосконалення, розвинула всередині себе «штучний інтелект», і вибравши момент повстала проти майбутнього прем`єрства Тимошенко.

А можливо ще й ненароком «зрослася» з регіоналом Владиславом Лук’яновим, внаслідок чого «соображалка» дісталася системі «Рада», і вона тепер незалежно від кількості натиснутих кнопок видає результат, який підсвідомо хотів би бачити Лук’янов. А на долю нардепа випала «надзвичайно швидка реакція», ось він і всидіти на місці не може. То картки чужі хапає, то з іншими депутатами «шарпається» - рухова активність явно через край хлюпає. Загалом, поки не пізно, рятувати треба наших обранців. Поки цей новоявлений робо-комп всіх їх не «зжер».

Бо... не спотворені інтелектом обличчя в кількості 450 штук ми ще якось переживемо. Але штучний розум, що розжирів за рахунок потужності депутатських інтелектів – це, знаєте, страшніше ніж третій термін Путіна буде.

А раптом вставлянням палиць у колеса прем`єрському кортежу Тимошенко він не обмежиться? Скажімо, введе поголовний вилов громадян з подальшим примусовим навчанням вищій математиці під 117-ма різними соусами. Та ще і оголосить це національним інтересом України... Спробуй запереч! Ось тоді нам всім настане торба. А ви-ж бо думали, що гірше бути не може...

Віра Сорока. м. Київ