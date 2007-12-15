Школяра забрали до армії просто з дому
20:22, 15 грудня 2007Разное
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Ну, помилилися. Обіцяли повернути
У Санкт-Петербурзі стався неймовірний випадок: військкомат одного з районів відправив на військову службу школяра. Хлопця забрали просто з дому міліціонери і військові.
11-классник швидко пройшов медкомісію, і вже 13 грудня його відправили з Ладозького вокзалу в частину під Архангельськом. Це прямо суперечить Федеральному законові Росії "Про військовий обов`язок і військову службу", який забороняє призов школярів.
Організація "Солдатські матері Санкт-Петербурга" та інші правозахисники вимагають порушити кримінальну справу за фактом викрадання школяра. Проте, за заявою самих військових, ця ситуація "може опинитися простою помилкою".
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