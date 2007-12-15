Школяра забрали до армії просто з дому

У Санкт-Петербурзі стався неймовірний випадок: військкомат одного з районів відправив на військову службу школяра. Хлопця забрали просто з дому міліціонери і військові.

11-классник швидко пройшов медкомісію, і вже 13 грудня його відправили з Ладозького вокзалу в частину під Архангельськом. Це прямо суперечить Федеральному законові Росії "Про військовий обов`язок і військову службу", який забороняє призов школярів.

Організація "Солдатські матері Санкт-Петербурга" та інші правозахисники вимагають порушити кримінальну справу за фактом викрадання школяра. Проте, за заявою самих військових, ця ситуація "може опинитися простою помилкою".