ФК ”Шахтар” і Фонд Ахметова дають дітям на Миколая 4 мільйони

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) і Добродійний фонд "Розвиток України" виділили майже 3 млн. 984 тис. гривень на добродійну допомогу дитячим установам, приурочену до дня Миколая чудотворця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК "Шахтар", 19 грудня в рамках акції "Шахтар – дітям!" добродійна допомога буде передана 103 дитячим установам - школам-інтернатам, лікарням, санаторіям, в яких під опікою перебуває більш як 12 тис. дітей. У прес-службі уточнили, що вперше в 2007 році акцією будуть також охоплені дитячі будинки сімейного типу.

19 грудня, в день Святителя Миколая, президент ФК "Шахтар" Рінат АХМЕТОВ разом із своїм другом російським композитором Ігорем КРУТИМ відвідають три із 103, охоплених акцією, установи: дитячий будинок в Макіївці, а також дитячий будинок сімейного типа і загальноосвітню школу-інтернат для дітей з недоліками розумового і фізичного розвитку в Донецьку. Під час відвідин установ Р.АХМЕТОВ та І.КРУТОЙ передадуть дитячим установам добродійну допомогу.