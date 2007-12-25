У центрі Києва горів житловий будинок

У центрі Києва пожежники сьогодні півтори години гасили вогонь у 5-поверховому житловому будинку.

Як повідомили УНІАН у пожежно-рятувальній службі Києва, повідомлення про пожежу в під’їзді 5-поверхового будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 10, що в Шевченківському районі, надійшло сьогодні о 4.15.

Пожежні автомобілі прибули до будинку навпроти станції метро „Театральна” вже через декілька хвилин.

Між останнім поверхом та дахом горіла дерев’яна сходова клітина, і вогонь вже почав розповсюджуватися на машинний відділ ліфта та на дах.

На п’ятому поверсі в квартирах проводились ремонтні роботи, і в них людей не було. Проте з нижніх поверхів жителів довелося виводити на певний час з помешкань.

Гасіння пожежі ускладнювались тим, що в основі більшості будівельних конструкцій будинку було дерево. Так як дерев’яні сходи прогоріли і до даху потрапити було важко, воду довелося подавати з верхнього поверху.

Через півтори години пожежу було повністю ліквідовано. Наслідки від пожежі мінімальні – згоріла сходова клітина з поверху на дах, поплавилось електрообладнання машинного відділу ліфта, повідомили в пожежно-рятувальній службі.

На даний момент офіційну причину пожежі встановлюють фахівці. За попередніми даними, пожежу могло спричинити необережне поводження з вогнем, що призвело до загорання сміття поблизу сходів.