Зіткнулися двоє «Жигулів», «Опель» і автобус: троє людей загинули (фото)

Вчора, о 21-й годині 30 хвилин, у Харкові, на пр. Тракторобудівників, зіткнулися три легковики (двоє "Жигулів" і "Опель") та автобус "ПАЗ", в якому перебувало десять пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася через недотримання водіями безпечної дистанції під час руху.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ-2109" від отриманих травм загинули на місці події, а водій та пасажир автобуса "ПАЗ", водій та троє пасажирів автомобіля "ВАЗ-21093" отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до 4-ї міської лікарні.

Фото ДАІ