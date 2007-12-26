У ДТП на Харківщині загинув громадянин Росії
14:59, 26 грудня 2007Разное
727 0
КамАЗ зіткнувся з мікроавтобусом
Унаслідок ДТП у селищі Горькому Богодухівського району Харківської області загинув громадянин Росії.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, житель Харківської області, водій приватного підприємства не впорався з керуванням вантажівкою "КамАЗ", виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Фольксваген". Водій мікроавтобуса, 39-річний громадянин Російської Федерації, унаслідок аварії був смертельно травмований.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter