У ДТП на Харківщині загинув громадянин Росії

Унаслідок ДТП у селищі Горькому Богодухівського району Харківської області загинув громадянин Росії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, житель Харківської області, водій приватного підприємства не впорався з керуванням вантажівкою "КамАЗ", виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Фольксваген". Водій мікроавтобуса, 39-річний громадянин Російської Федерації, унаслідок аварії був смертельно травмований.