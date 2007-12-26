У ДТП на Харківщині загинув громадянин Росії

14:59, 26 грудня 2007
Разное
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КамАЗ зіткнувся з мікроавтобусом

Унаслідок ДТП у селищі Горькому Богодухівського району Харківської області загинув громадянин Росії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, житель Харківської області, водій приватного підприємства не впорався з керуванням вантажівкою "КамАЗ", виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Фольксваген". Водій мікроавтобуса, 39-річний громадянин Російської Федерації, унаслідок аварії був смертельно травмований.

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