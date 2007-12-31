У проекті Love-2008 на центральній площі Венеції візьмуть участь 60 тисяч чоловік

Венеція відзначить настання 2008 року поцілунком декількох тисяч присутніх на центральній площі Сан-Марко.

Як повідомляє NEWSru, за словами однієї з організаторів акції "Love 2008" Сільвії НАПОЛІТАНО, "ідея провести цю акцію народилася нещодавно з прагнення повернути до Венеції дух свята і бажання розважатися. А поцілунок - це дуже проста річ, але, водночас, прекрасна".

На думку С.НАПОЛІТАНО, в проекті "Love 2008" на центральній площі Венеції візьмуть участь до 60 тисяч чоловік. Організатори заходу вважають, що "колективний поцілунок" стане символом миру і спільної любові. Муніципалітет міста підтримує проведення акції.

На площі Сан-Марко в святковий вечір поцілунок тисяч людей супроводжуватиметься барвистим шоу, яке поставить хореограф Дуг ДЖЕК. Саме він був постановником церемоній відкриття і закриття Олімпійських ігор у Туріні (2006), Афінах (2004), Солт-Лейк-Сіті (2002), Сіднеї (2000), Атланті (1996) і Барселоні (1992).