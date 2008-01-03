На Луганщині у пожежах загинули четверо людей

Вчора о 6.16 у с. Красне Поле Марківського району Луганської області на території приватної садиби у літній кухні виникла пожежа, внаслідок якої загинуло дві особи.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, о 6.50 двома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

Того ж дня об 11.00 в Артемівську Перевальського району Луганської області у п`ятиповерховому житловому будинку у квартирі на п`ятому поверсі внаслідок необережного поводження з вогнем при палінні в нетверезому стані виникла пожежа, в результаті якої загинуло дві особи.

Підрозділи Державної пожежної охорони МНС на гасіння пожежі не викликались, пожежа самоліквідувалась.

На місцях подій працювали оперативні групи Головного управління МНС в Луганській області.