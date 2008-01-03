В Азовському морі знайшли тіло ще одного загиблого моряка

В Азовському морі знайдене тіло ще одного загиблого моряка. П`ять членів екіпажа затонулого суховантажу «Ванесса» вважаються зниклими безвісти, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Вертоліт знайшов пліт і чоловіка в гідрокостюмі. Підняти його на борт заважають 4-метрові хвилі і ураганний вітер. Проте рятувальники з повною впевненістю говорять, що моряк мертвий - вижити на такому морозі практично не можливо.

У тому ж районі плаває ще один гідрокостюм без людини, повідомляють у Краснодарському управління МЧС РФ.

З моменту аварії пройшло вже більше 12 годин. Єдиний член екіпажа, який вижив, – механік Микола ДЕМИТРОВ з сильним обмороженням доставлений до лікарні. Тіла раніше знайдених загиблих – за різними даними їх від двох до чотирьох - також були доставлені в порт Кавказ.

Сама аварія сталася сьогодні вночі в 30 кілометрах від Керченської протоки. Затонуле судно «Ванесса» належить болгарській стороні – воно слідувало з вантажем металу з Бердянська.