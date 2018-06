Ющенко: будинки-інтернати залишаться тільки в нашій пам’яті (фоторепортаж)

Президент України Віктор Ющенко здійснює поїздку до Івано-Франківської області. У таборі-акції "Зимова казка" він привітав дітей з Новорічними та Різдвяними святами.

Міжнародний благодійний фонд «Нове покоління» (Україна) спільно з «Help Us Help The Children» ­– проектом Канадського благодійного фонду «Дітям Чорнобиля» – проводять табір-акцію «Зимова казка» в Карпатах у смт Ворохта з 2 по 11 січня 2008 р. для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У програмі табору беруть участь 85 дітей-сиріт із 14 сирітських установ України.

У своєму слові Президент закликав дітей не цуратися своїх українських традицій та звичаїв. «Це рідна мова, рідна історія і українська традиція», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Наша мета - зробити державну політику такою, аби не було в Україні сиротинців, а кожна дитина мала свою сім’ю. Це можуть бути сімейні будинки, опікунство чи інші форми», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що будинки-інтернати в скорому часі залишаться «тільки в нашій пам’яті», нагадавши, що 2008 рік в Україні оголошено Роком усиновлення.

Табір під гаслом «Разом в Карпатах зустрінемо Різдво – надію та віру дарує воно» проводиться волонтерами з Канади і України, спонсори табору – українські та канадські меценати. Багато дітей-сиріт вперше тут святкують Різдво за українськими традиціями.

У загальноосвітній школі І-ІІ ступеня у селищі Татарів Яремчанської міської ради глава держави взяв участь у відкритті комп’ютерного класу у школі, а також вручив школярам новорічні подарунки.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН