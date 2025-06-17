Крім того, Playstation випустила ролик із переказом сюжету першої частини.

На Playstation 5 стартувало попереднє завантаження Death Stranding 2 для гравців, які попередньо замовили сиквел.

Для першого запуску достатньо завантажити 61 ГБ, але повна гра вимагає 92 ГБ вільного місця на консолі.

Крім того, на YouTube-каналі Playstation з'явився 6-хвилинний ролик із переказом першої частини. Щоправда, новим гравцям для ознайомлення з сюжетом він не підійде, все ж він для тих, хто вже проходив гру, і потрібен просто, щоб освіжити пам'ять.

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У другій частині Сему Портеру Бріджесу тепер доведеться пройти через весь світ, щоб налаштувати нову мережу. Точно відомо, що окремі глави гри відбуватимуться в Мексиці та Австралії.

Щодо геймплею, то Кодзіма обіцяє набагато більше екшену, порівняно з першою частиною. Він навіть порівняв свої ігри із серією фільмів "Чужий", де перша частина була напруженим трилером, а друга - енергійним бойовиком.

Реліз Death Stranding 2: On the Beach запланований на 26 червня ексклюзивно на PS5.

Раніше ми розповідали, що Хідео Кодзіма переписав сюжет Death Stranding 2, коли дізнався, що тестерам усе сподобалося. Японський геймдизайнер вважає, що якщо мистецтво подобається всім - це мейнстрим.

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