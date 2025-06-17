Аналітики вважають, що вплив ірано-ізраїльського конфлікту на міжнародні газові ринки поки обмежений.

Ціни на газ у Європейському Союзу у вівторок, 17 червня, продовжили зростання, оскільки трейдери враховують можливу ескалацію ізраїльсько-іранського конфлікту та ризики для світових поставок енергоносіїв, повідомляє Bloomberg.

Біржова вартість "блакитного палива" додала ще майже 2%.

Видання нагадує, що Європа залежить від імпорту скрапленого природного газу. Через це тамтешні ціни на "блакитне паливо" дуже чутливі до геополітичних ризиків для міжнародної торгівлі енергоносіями. В нашому випадку йдеться про війну Ізраїлю та Ірану. Крім цього, найближчими місяцями континент потребуватиме більше палива, щоб поповнити запаси газу у сховищах після того, як вони впали до трирічного мінімуму цієї зими.

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Втім аналітики Goldman Sachs зазначають, що вплив конфлікту на міжнародні газові ринки поки що обмежений через менший, ніж очікувалося, імпорт "блакитного палива" Китаєм.

Разом з тим, журналісти наголошують, що ключовою загрозою для газового ринку залишається можливість Ірану перекрити Ормузьку протоку в разі ескалації війни, що потенційно заблокує поставки з Катару, провідного експортера зрідженого природного газу, та призведе до стрибка цін на нього.

Війна Ізраїлю та Ірану - останні новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль, вибухи лунали в багатьох районах країни. За даними ЗМІ, ракети вразили район навколо нафтопереробного заводу в Хайфі.

Втім, президент США Дональд Трамп вірить у досягнення домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

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